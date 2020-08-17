Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии не будут проводить новых президентских выборов. Об этом во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) заявил действующий глава республики Александр Лукашенко.

«Их (президентских выборов — прим.ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», — цитирует Лукашенко БЕЛТА. Он подчеркнул, что под давлением никогда ничего не делал.

Как пишет в своем telegram-канале редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, Лукашенко спросил у рабочих МЗКТ, хотят ли они справедливых выборов, на что получил утвердительный ответ. «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — сказал Лукашенко.

С 9 августа в Белоруссии начались стычки с силовиками начались после объявления результатов президентских выборов. По данным Центризбиркома, на них победил Лукашенко, а его соперница Светлана Тихановская набрала около 10% голосов. Она подала жалобу в ЦИК, передает RT. В Великобритании также не признали результаты президентских выборов в Белоруссии. Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что Лондон будет добиваться расследования фальсификаций на голосовании, пишет «Национальная служба новостей».

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