Банки хотят обнулить кэшбэк на покупки в магазинах

Кредитным организациям придется снизить или же вовсе обнулить кэшбэки с покупок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Банки намерены отказаться от обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет. Ассоциации банков России направило письмо в Минэкономразвития, предупредив о последствиях нормативного понижения комиссии за эквайринг для малых и средних предприятий (МСП) до 1%.

В письме финансисты указали, что после нововведения кредитным организациям придется снизить или же вовсе обнулить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, пишет газета «Известия». Они отмечают, что установка терминала и стимулирование безналичной оплаты станет убыточным в небольших торговых точках. В Центробанке в свою очередь заявляют, что система быстрых платежей может быть альтернативой дорогого эквайринга для небольших магазинчиков.

Эквайринг для МСП на данный момент составляет в среднем от 1,5 до 2,5%. В банках отмечают, что с этих же процентов возвращали деньги своим клиентам по программе лояльности. Ранее опустить ставку эквайринга для МСП до 1% поручил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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