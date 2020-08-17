В Хабаровском крае создали спецорган для общения с протестующими

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил участников протестных акций в регионе вступить в народный совет. Об этом сообщается на сайте правительство региона.
«Сергей Иванович Фургал — мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали», — сказал Дегтярев. Он подчеркнул, что ждет конструктивного разговора.
Попасть в совет можно по итогам голосования на портале «Голос27», где нужно набрать не менее 250 голосов или предоставить оценочной комиссии подписной лист, в котором должно быть не менее 100 подписей. Своих кандидатов могут выдвинуть общественные советы. Также в состав могут войти блогеры, у которых не менее 5 тысяч подписчиков.
Протесты в Хабаровске начались с 11 июля после ареста обвиняемого в организации убийств экс-главы региона Сергея Фургала. Дегтярев заявил, что к митингам присоединились профессиональные провокаторы со всей страны, пишет RT. Акции в в его поддержку стали собирать в разы меньше людей. Снижение количества митингующих связано с постоянным изменением протестной повестки. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что суть всех акций свелась к протесту ради протеста.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.