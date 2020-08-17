Источник: экс-мэра Челябинска отправят в колонию до Нового года

Евгения Тефтелева осудят быстро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обвинительное заключение по уголовному делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в коррупции, будет утверждено до 28 августа. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Челябинской области. После этого в течение 14 дней материалы поступят в суд и приговор должны вынести до конца года.

«Материалы поступили 18 августа и будут рассмотрены в течение 10 дней, — уточнили в прокуратуре. —Затем материалы передадут в суд для рассмотрения по существу». Утверждать обвинительное заключение будет прокурор региона Виталий Лопин. Приговор должны вынести в Центральном райсуде Челябинска.

«Дело рассмотрят в особом порядке, — рассказал URA.RU источник в силовых структурах. — Поэтому суд будет быстрым, приговор обвинительным, учитывая признание вины. Максимум до конца года все решится». Тефтелев еще в ходе следствия заключил досудебное соглашение, дав показания по другим коррупционным преступлениям.

Максимальная санкция по ч.6. ст. 290 УК РФ, по которой обвиняют Тефтелева, предусматривает срок от 8 до 15 лет «строгого режима». Экс-мэр может рассчитывать на половину сроку, то есть ему не могут дать более 7,5 лет. «Срок может быть еще короче, с учетом состояния здоровья и раскаяния», — пояснил источник.

Тефтелев и экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков были задержаны в декабре 2019 года. Оба обвиняются в получении взятки от депутата гордумы Сергея Селещука. Дело Тефтелева, который находится под домашним арестом, насчитывает 16 томов. Пашков от сотрудничества со следствием отказался и остается в СИЗО.