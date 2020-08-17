В прокуратуру Челябинской области поступили материалы уголовного дела экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. Материалы направлены для утверждения обвинительного заключения, расследование дела, которое длилось почти восемь месяцев, завершено.
«Материалы поступили для утверждения обвинительного заключения ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Тефтелев обвиняется в получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за контракт на строительство школы в микрорайоне Парковый.
Селещук, давший показания, освобожден от уголовной ответственности. По делу также проходит экс-начальник управления капстроительства мэрии Евгений Пашков. Пашков вину не признает и остается в СИЗО. Экс-мэр заключил досудебное соглашение и может рассчитывать на половину срока.
В ходе следствия Тефтелев заключил досудебное соглашение, дав показания на чиновников мэрии, бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и экс-начальника правительственной ЮУ КЖСИ Натальи Салеевой. Его выпустили из СИЗО под домашний арест, который он отбывает на даче у друга Михаила Морковина. Экс-мэр может рассчитывать на половину срока.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «