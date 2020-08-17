Инсайд: Кремль назвал кандидатов на пост губернатора ХМАО

Президент России Владимир Путин определился со списком кандидатов на пост губернатора ХМАО, который он отправит в региональный парламент. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.
«Из пяти человек осталось трое — действующий губернатор ХМАО Наталья Комарова, лидер окружного отделения КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев и главный „справедливоросс“ Югры — Михаил Сердюк», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе Кремля журналисту агентства заявили, что не будут комментировать информацию до ее появления на официальном сайте российского президента. В думе ХМАО сообщили, что писем на этот счет из администрации президента не поступало. В пресс-службе КПРФ ХМАО от комментариев воздержались, лидер партии «Справедливая Россия» в Югре не ответил на телефонный звонок журналиста URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор отправил на согласование главе государства список из пяти кандидатов. Среди них помимо Комаровой, Савинцева и Сердюка еще значились депутат Государственной Думы от ЛДПР Евгений Марков, а также председатель Думы ХМАО Борис Хохряков.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «