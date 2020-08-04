Моор отправил Путину список кандидатов на пост губернатора ХМАО

Губернатор Тюменской области Александр Моор сократил список кандидатов на пост главы ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение президенту России Владимиру Путину список кандидатов на должность губернатора ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в тюменском оперштабе.

«В списке пять кандидатур: Наталья Владимировна Комарова, Евгений Владимирович Марков, Алексей Владимирович Савинцев, Михаил Иванович Сердюк и Борис Сергеевич Хохряков», — говорится в сообщении оперштаба. Там также уточнили, что из предложенных кандидатур глава государства должен будет отобрать трех персон, из которых в сентябре окружной парламент и выберет следующего губернатора ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин поддержал желание Комаровой баллотироваться на пост губернатора ХМАО. Ее кандидатура также была одобрена генеральным советом «Единой России». Своих кандидатов на пост главы региона предложили и другие российские парламентские партии.