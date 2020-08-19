В Курске скончалась женщина, ожившая в морге

Женщину отправили в морг после неудачно проведенной операции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Скончалась жительница Курской области Зинаида Кононова, очнувшаяся в морге после того, как ее признали умершей. Причина смерти женщины не сообщается.

«Операцию сделали, поначалу ей стало лучше, но потом, к сожалению, женщина внезапно умерла», — цитирует «Комсомольская правда» представителей городской администрации. Ранее медики отмечали, что состояние очнувшейся в морге 81-летней жительницы Курса остается тяжелым, но стабильным.

Инцидент с «воскрешением» произошел неделю назад, 13 августа, в Горшеченской райбольнице Курской области. Зинаида Кононова поступила туда с болями в животе. Во время экстренной операции медики констатировали смерть женщины и направили ее в морг. Родным также сообщили о произошедшем.

На следующее утро сотрудница морга обнаружила, что Зинаида Кононова жива. Ее снова перевели в больницу — реанимацию главной клиники Курска. Медики отмечали, что после перенесенного женщина находилась в тяжелом, но стабильном состоянии. Однако сегодня появилась информация о том, что она умерла.

Сотрудники Горшеченской больницы свою оплошность объяснили тем, что в медучреждении нет в наличии средств диагностики для установления жизненных показателей пациентов. Именно это в конечном итоге привело к ошибке.

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