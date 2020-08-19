Европарламент призвал ввести санкции против Беларуси

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Официальный сайт президента Украины, евросоюз, европарламент
По мнению представителя парламента, есть все основания опасаться эскалации репрессий Фото: Официальный сайт президента Украины
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Протесты в Белоруссии

Европарламент призвал представителей государств ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии в наказание за нарушение прав человека. С соответствующим предложением выступил глава парламента Давид Сассоли.

«Парламент призывает Совет без промедления использовать их [санкции] для проверки и наказания за серьезные нарушения прав человека, которые имели место», — цитирует Сассоли РИА «Новости». По его словам, санкции являются важным инструментом для давления на государство.

Глава Европарламента заявил, что у него есть все основания опасаться эскалации репрессий, которые в конечном итоге приведут к военному конфликту. Поэтому странам ЕС требуется приложить все усилия, чтобы остановить насилие и привлечь виновных к ответственности.

Ранее главы внешнеполитических ведомств 27 стран Евросоюза согласовали решение о введении новых санкций в отношении Белоруссии, сообщает «Национальная служба новостей». Санкции коснутся официальных лиц республики, ответственных за разгон протестующих.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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