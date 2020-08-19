Европарламент призвал ввести санкции против Беларуси

По мнению представителя парламента, есть все основания опасаться эскалации репрессий Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Европарламент призвал представителей государств ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии в наказание за нарушение прав человека. С соответствующим предложением выступил глава парламента Давид Сассоли.

«Парламент призывает Совет без промедления использовать их [санкции] для проверки и наказания за серьезные нарушения прав человека, которые имели место», — цитирует Сассоли РИА «Новости». По его словам, санкции являются важным инструментом для давления на государство.

Глава Европарламента заявил, что у него есть все основания опасаться эскалации репрессий, которые в конечном итоге приведут к военному конфликту. Поэтому странам ЕС требуется приложить все усилия, чтобы остановить насилие и привлечь виновных к ответственности.

Ранее главы внешнеполитических ведомств 27 стран Евросоюза согласовали решение о введении новых санкций в отношении Белоруссии, сообщает «Национальная служба новостей». Санкции коснутся официальных лиц республики, ответственных за разгон протестующих.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.