19 августа 2020

Российский вице-премьер привился от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский Урбанистический Форум. День 2, хуснуллин марат
Хуснуллин добавил, что меры предосторожности от коронавируса все еще нужно соблюдать Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поставил прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Привет, мне сделали прививку от ковида», — написал Хуснуллин. Он добавил, что меры предосторожности от коронавируса все еще нужно соблюдать.

Первая в мире вакцина от коронавируса, созданная Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), зарегистрирована 11 августа, передает Life. Ей дали название «Спутник V». Вакцина может поступить в гражданский оборот через месяц после начала третьего этапа испытаний.

Председатель совета директоров госкорпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь рассказал, что к декабрю в мире может появиться альтернатива российской вакцине против COVID-19. По его словам, китайские ученые уже приступили к третьей стадии испытания собственного препарата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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