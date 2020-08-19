Российский вице-премьер привился от коронавируса

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поставил прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Привет, мне сделали прививку от ковида», — написал Хуснуллин. Он добавил, что меры предосторожности от коронавируса все еще нужно соблюдать.
Первая в мире вакцина от коронавируса, созданная Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), зарегистрирована 11 августа, передает
Председатель совета директоров госкорпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь рассказал, что к декабрю в мире может появиться альтернатива российской вакцине против COVID-19. По его словам, китайские ученые уже приступили к третьей стадии испытания собственного препарата.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.