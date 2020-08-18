Найдена альтернатива российской вакцине от коронавируса

Конкуренцию российской вакцине может составить китайский препарат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

К декабрю в мире может появиться альтернатива российской вакцине против COVID-19. Китайские ученые уже приступили к третьей стадии испытания собственного препарата, рассказал председатель совета директоров госкорпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.

«23 июня Sinopharm приступила к третьей стадии международных клинических испытаний. После завершения третьей стадии испытаний можно переходить к стадии одобрения инактивированной вакцины, ожидаем, что к концу декабря этого года вакцина сможет выйти на рынок», — приводит слова Цзинчжэня РИА «Новости». 15 августа выяснилось, что третья фаза испытаний китайской вакцины, скорее всего, пройдет на россиянах.

Первые клинические испытания китайской вакцины стартовали еще 27 апреля. Ученые опубликовали результаты второго этапа в конце июня. До начала клинических испытаний вакцина доказала свою эффективность при тестах на мышах, морских свинках, крысах, макаках и кроликах. Также ее успели проверить на небольшой группе людей.

17 августа Роспотребнадзор рассказал, есть ли побочные эффекты у людей, привитых первой российской вакциной. В то же время Россия уже заканчивает разработку второй вакцины против коронавируса, пишет телеканал 360.

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