Треть состава ХК «Автомобилист» заболели коронавирусом. Команда отказалась от турнира в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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КХЛ 2019/2020: ХК
Все заболевшие члены команды изолированы и проходят необходимый курс лечения. Их фамилии не называются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Треть состава хоккейного клуба «Автомобилист» могут болеть коронавирусом. Из-за этого команда отказалась принимать участие в предсезонном турнире в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее у главного тренера команды Билла Питерса диагностирован коронавирус.

«В результате вчерашнего планового тестирования на коронавирус COVID-19 были получены первичные положительные результаты у трети принимающих участие в предсезонной подготовке основного состава игроков. Напоминаем, что подтвержденными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором», — сообщает официальный instagram-аккаунт команды.

На данный момент все заболевшие члены команды изолированы и проходят необходимый курс лечения. Их фамилии не называются. В итоге клуб направил ХК «Трактор» (Челябинская область, организатор турнира, — прим. ред.) официальное уведомление, что команда не примет участие в Кубке губернатора Челябинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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