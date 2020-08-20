Треть состава хоккейного клуба «Автомобилист» могут болеть коронавирусом. Из-за этого команда отказалась принимать участие в предсезонном турнире в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее у главного тренера команды Билла Питерса диагностирован коронавирус.
«В результате вчерашнего планового тестирования на коронавирус COVID-19 были получены первичные положительные результаты у трети принимающих участие в предсезонной подготовке основного состава игроков. Напоминаем, что подтвержденными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором», — сообщает официальный instagram-аккаунт команды.
На данный момент все заболевшие члены команды изолированы и проходят необходимый курс лечения. Их фамилии не называются. В итоге клуб направил ХК «Трактор» (Челябинская область, организатор турнира, — прим. ред.) официальное уведомление, что команда не примет участие в Кубке губернатора Челябинской области.
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