Михаил Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова, а также пообещал, что не намерен пользоваться своими связями, чтобы смягчить себе наказание. Об этом он заявил в своем обращении, которое опубликовал на youTube-канале «Гражданин поэт».

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — начал Ефремов. Он заявил, что поможет семье погибшего мужчины «всеми средствами», если они примут эту помощи, а также подчеркнул, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

Актер теперь уверен, что непростительно садиться пьяным за руль, поскольку это может привести к трагедии. «Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить», — сказал он, добавив, что не намерен «отмазываться» и «включать какие-то свои связи или знакомства».

«Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — закончил Михаил Ефремов.

Вечером 8 июня автомобиль, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель, как напоминает RT, фургона умер в больнице. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.