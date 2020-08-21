Sputnik V не вызывает сильных побочных эффектов, рассказал Алексей Аграновский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса Sputnik V не отличается от других сывороток выраженностью побочных эффектов, поставившие ее люди чувствуют себя хорошо. Об этом со ссылкой на источники, близкие к группе разработчиков вакцины, URA.RU рассказал вирусолог, профессор Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Я говорил с людьми, недалекими от создателей вакцины. Они уже сделали инъекцию — никаких страшных побочных эффектов нет. Есть обычные, как при любой вакцине — покраснение в месте укола и легкое повышение температуры. Sputnik V была также опробована на вирусе Эболы, там тоже не возникло никаких отличий в плане побочек от других вакцин. Я не призываю скакать с цветами вокруг института Гамалеи, но похвалить их можно, они молодцы», — рассказал URA.RU Аграновский.

Вакцина Sputnik V противопоказана беременным и кормящим женщинам, с осторожностью стоит ее использовать аллергикам и лицам с рядом заболеваний. «Это меры предосторожности при любой вакцине. Думаю, что этими категориями все и ограничится, новых противопоказаний не возникнет», — спрогнозировал ученый.

Любая вакцина нуждается в долгом тестировании перед запуском, однако в сложившейся ситуации нельзя тянуть время подчеркнул Аграновский. «Изучать ее нужно несколько лет, но у нас нет этого времени, поэтому тесты продолжаться уже после начала массовой вакцинации. Власти встали перед выбором — использовать препарат, который не очень долго тестировали, или сидеть, сложа руки и загубить экономику и жизни людей. Выбор тяжелый, но на эту вакцину надежда есть», — заключил Аграновский.

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