В России второй день растет число заболевших коронавирусом

Больше всего зараженных — в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторые сутки в России растет ежедневное число заболевших коронавирусом. За прошедшие 24 часа в стране выявлен 4 921 новый случай заражения, что на 51 человека больше, чем днем ранее. Таким образом, с начала эпидемии в стране зарегистрировано 951 897 заразившихся. Из них жертвами инфекции стали 16 310 человек. Полностью излечились от вируса 767 477 пациентов.

«За последние сутки в России выявлен 4 921 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — говорится в сообщении оперативного штаба. Количество жертв вируса увеличилось на 121 человека, выздоровели за сутки — 6 147.

Среди российских регионов первое место по количеству зараженных продолжает удерживать Москва, где за последние 24 часа заразились 687 человек. На втором месте — Санкт-Петербург, где зафиксировано 183 новых случая инфекции. На третьем — Московская область с 161 заболевшими.

В Уральском Федеральном округе в лидерах оказалась Свердловская область с 121 заболевшим. Новые случаи зафиксированы также в ХМАО — 83 заболевших, в Челябинской области — 71 диагноз на коронавирус, в Тюменской — 52, в Курганской — 25, в ЯНАО — 63. В Пермском крае количество заболевших увеличилось на 57 человек.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Адхан Гебрейесус назвал сроки завершении эпидемии коронавируса, пишет «Национальная служба новостей». По мнению главы организации, пандемия сойдет на нет в течение двух лет.

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