Польше оказались не нужны белорусские территории

Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что страна не претендует на территории Беларуси. Чиновник подчеркнул, что Польша полностью придерживается международного права.
«Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира на свете. Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государств», — цитирует Щерского телеканал 360. Польша не будет претендовать на территориальную целостность Беларуси, уточнил глава канцелярии.
В Варшаве удивлены и расстроены тем, что в белорусских новостях заявляют о претензиях Польши на территорию Беларуси. Щерский назвал пропагандой такие заявления белорусских властей.
Протесты в Беларуси начались после выборов президента, на которых якобы победил Александр Лукашенко с 80% голосов. Его главная конкурентка Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала только 10% голосов. 14 августа страны Европы заявили, что собираются ввести санкции против властей Беларуси. Официально Европейский союз не признал легитимными выборы в республике, напоминает «Национальная служба новостей».
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