ТАСС: Европа введет санкции против Белоруссии

Почти 30 стран Евросоюза введут санкции в отношении Белоруссии после прошедших в стране митингов и силового подавления протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран Европы в Совете ЕС.
«Политическое решение о введении санкций достигнуто», — сказал собеседник. Всего в переговорах принимали участие 27 стран. Санкции введут против официальных лиц Беларуссии, которые виноваты в том, что мирный протест подавляли, нарушая права человека.
Выборы в стране прошли 9 августа. Позже ЦИК объявил, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, в то время как кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская около 10%. Многие граждане страны посчитали такой результат сфабрикованным и вышли на митинги. В ответ власти страны начали жестко подавлять протест. Было задержано около пяти тысяч человек. Многие пострадали.
14 августа Тихановская заявила, что будет создан спецорган для передачи власти. А позже рабочие завода в Минске иницировали стихийный протест после того, как не смогли договориться с вице-премьером страны Романом Головченко.
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