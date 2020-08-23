Свергнутый глава Киргизии пожелал Беларуси «лучшего президента»

Первый президент Киргизии Аскар Акаев назвал белорусов трудолюбивым и славным народом. В разговоре с URA.RU он пожелал им мира и отметил, что белорусы «достойны лучшего президента».
«Я только желаю мира, благополучия трудолюбивому, славному белорусскому народу. Ну, а он сам решит, кто им лучше будет руководить. Я люблю белорусский народ, это замечательный, народ, достойный всего лучшего, в том числе и лучшего президента», — заявил Акаев. Экс-глава Киргизии не уточнил, является ли лучшим президентом Александр Лукашенко.
Аскар Акаев был первым президентом Киргизской республики. Он четыре раза избирался на пост главы Киргизии и оставался у власти 15 лет, с 1990 по 2005 годы. После выборов в 2005 году в стране произошла Тюльпановая революция. Акаеву пришлось вместе с семьей уехать в Россию. После этого президентом стал лидер тогдашней оппозиции Курманбек Бакиев.
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