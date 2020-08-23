Свергнутый глава Киргизии пожелал Беларуси «лучшего президента»

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Аскар Акаев не уточнил, кто для Беларуси лучший президент Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Первый президент Киргизии Аскар Акаев назвал белорусов трудолюбивым и славным народом. В разговоре с URA.RU он пожелал им мира и отметил, что белорусы «достойны лучшего президента».

«Я только желаю мира, благополучия трудолюбивому, славному белорусскому народу. Ну, а он сам решит, кто им лучше будет руководить. Я люблю белорусский народ, это замечательный, народ, достойный всего лучшего, в том числе и лучшего президента», — заявил Акаев. Экс-глава Киргизии не уточнил, является ли лучшим президентом Александр Лукашенко.

Аскар Акаев был первым президентом Киргизской республики. Он четыре раза избирался на пост главы Киргизии и оставался у власти 15 лет, с 1990 по 2005 годы. После выборов в 2005 году в стране произошла Тюльпановая революция. Акаеву пришлось вместе с семьей уехать в Россию. После этого президентом стал лидер тогдашней оппозиции Курманбек Бакиев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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