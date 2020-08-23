Телеведущая Ксения Собчак в соцсетях высмеяла главу Беларуси Александра Лукашенко за выход из вертолета в бронежилете и с автоматом. По сообщению провластного белорусского telegram-канала «Пул первого», Лукашенко прилетел во Дворец Независимости полтора часа назад.
«Лукашенко без обоймы — должно стать мемом я считаю!!! Пожалуйста, не говорите что этот экипированный парень рядом — Лукашенко младший. Коля в каске, этот с пустым автоматом и пустой дворец, где народа нет», — написала Собчак в своем telegram-канале. Телеведущая отметила, что на видео Лукашенко спрашивает: «там же уже никого нет»?
Увидев запись приземления главы Беларуси во Дворце Независимости Собчак предположила, что сотрудники пресс-службы президента «прогуливали пары по кризисному пиару». По другой версии знаменитости, пиарщики пула Лукашенко тоже поддерживают хэштег «Жыве Беларусь».
«Пул первого» сообщает, что вертолет с Лукашенко приземлился у здания президентской резиденции больше часа назад. Однако эти данные не сходятся со временем прилета воздушного судна, о котором говорилось ранее. Оппозиция предполагала, что на том вертолете Лукашенко эвакуировали.
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