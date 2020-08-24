Названы самые чистые курорты в Крыму

На территории Крыма без ущерба для здоровья можно отдохнуть на пляжах в селах Поповка и Оленевка, на косе Беляус и мысе Опук. В других популярных местах полуострова вода непригодна для купания.
«Самые чистые места в Крыму, по мнению местных экологов, это поселок Оленевка у мыса Тарханкут. Мыс Опук и его окрестности. Курорт Канака. Коса Беляус. Поселок Поповка», — говорится в видео на youtube-канале Baza. Самыми загрязненными местами в Крыму оказались города Керчь, Алушта, Евпатория. Также поселки Партенит, Приморский, Рыбачье.
Ранее сообщалось, что крымские отели уже на 70% распродали номера премиального класса, передает «Национальная служба новостей». Тем временем Минфин РФ предложил урезать финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», пишет телеканал 360.
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