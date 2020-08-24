Российские туристы придумали, как попасть в закрытую Европу

Самостоятельные туристы из России приобретают липовые медицинские справки для путешествий по Европе, границы которой закрыты из-за пандемии коронавируса. Стоимость такой справки составляет около 60 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России.
«Чтобы легально попасть сейчас в Европу, нужно иметь уважительную причину: вид на жительство, гражданство, право на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране», — сообщили в Ассоциации.
Там уточнили, что есть сервисы, которые оформляют медицинские справки якобы для лечения в Европе. Средний ценник по рынку — 300 евро с человека. Добраться можно прямыми вывозными рейсами, либо через Стамбул или Великобританию. Также можно стать пассажиром частного бизнес-джета или трансфера через Беларусь. Те же сервисы предлагают купить отрицательные тесты на коронавирус.
Туроператоры назвали такой способ отдыха незаконным. «Приобретение медицинских справок и, тем более, результатов анализа на COVID-19 — это нарушение закона, за которое как туриста, так и „организатора“ его выезда, можно привлечь к ответственности», — предупредила глава правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
1 августа Россия возобновила международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 7 августа свои границы для российских граждан вновь открыла Черногория. С 1 сентября Россия может открыть границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией, передает агентство
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