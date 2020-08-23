Кабмин готовит новый список стран для открытия авиасообщения. В конце лета россиянам разрешат полеты во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (Каир) и Китай (Шанхай).
«Российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. Среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай)», — рассказали «Известиям» источники в отрасли авиаперевозок. Отмечается, что решение о возобновлении рейсов по этим направлениям примет Росавиация с Роспотребнадзором.
По мнению экспертов, отправиться в путешествие по Европе смогут не все. Скорее всего, полеты разрешат только тем гражданам, у которых есть вид на жительство, разрешение на работу или направление в медицинское учреждение.
Россия приостановила международное сообщение и закрыла границы из-за пандемии коронавируса 27 марта. Частичное возобновление полетов началось 1 августа — тогда открылись границы с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 7 августа свои границы для российских граждан вновь открыла Черногория. С 1 сентября Россия может открыть границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией.
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