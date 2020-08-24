Неизвестные сообщили о минировании аэропорта Нового Уренгоя

В аэропорту Нового Уренгоя продолжается проверка Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) проходит проверка после сообщения о минировании. Как рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, правоохранители пока не выяснили, была ли информация о бомбе достоверной.

«В настоящий момент проводятся мероприятия, они еще не завершены. Пока нет никакой информации, от кого поступило сообщение», — рассказали в управлении. Подробности проверки там пообещали раскрыть позднее.

В пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя подтвердили URA.RU, что утром 25 августа поступило сообщение о минировании. «Все самолеты были направлены на запасные аэродромы», — уточнили в воздушной гавани. Там добавили, что посетителей аэропорта было решено не эвакуировать.

Обновлено 10:30: Сообщение о минировании оказалось ложным, заявили в пресс-службе воздушной гавани. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.