Неизвестные сообщили о минировании аэропорта Нового Уренгоя

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) проходит проверка после сообщения о минировании. Как рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, правоохранители пока не выяснили, была ли информация о бомбе достоверной.
«В настоящий момент проводятся мероприятия, они еще не завершены. Пока нет никакой информации, от кого поступило сообщение», — рассказали в управлении. Подробности проверки там пообещали раскрыть позднее.
В пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя подтвердили URA.RU, что утром 25 августа поступило сообщение о минировании. «Все самолеты были направлены на запасные аэродромы», — уточнили в воздушной гавани. Там добавили, что посетителей аэропорта было решено не эвакуировать.
Обновлено 10:30: Сообщение о минировании оказалось ложным, заявили в пресс-службе воздушной гавани. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «