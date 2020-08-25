Опубликован список самых богатых российских семей

Суммарное состояние Ротенбергов оценивается в 5,45 миллиарда долларов Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Рейтинг богатейших семей в России возглавили Ротенберги, чье состояние оценивается в 5,45 миллиарда долларов. Об этом говорится в журнале Forbes.

«Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на 270 млн долларов», — пишет издание. Там связывают увеличение их состояния с продажей «Газпрому» компании «Стройгазмонтаж» за 75 млрд рублей.

Вторую позицию в рейтинге заняла семья Гурьевых. Владельцы производителя удобрений «Фосагро» впервые попали в этот список. Суммарное состояние членов семьи оценивается в 5,1 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров клан Гуцериевых, который пять лет подряд возглавлял этот список. Из-за «коронакризиса» проекты Гуцериевых в недвижимости сильно обесценились и они потеряли 2,45 млрд долларов. Теперь в их распоряжении осталось 3,2 млрд долларов.

Ранее Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров в кризис, который был вызван пандемией коронавируса. Его возглавил Инвестор Леонид Богуславский, который больше других разбогател за это время, передает «Национальная служба новостей».

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