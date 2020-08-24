24 августа 2020

Свердловские власти ищут, где можно занять 28 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Проведение конкурса еще не означает, что состоится новое размещение облигаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Газпромбанк будет организовывать размещение облигаций Свердловской области 2020 года. Об этом говорится в протоколе закупки регионального министерства финансов.

«По результатам оценки заявок приняты следующие решения: признать победителем „Газпромбанк“, набравший наибольшее количество баллов при расчете итогового рейтинга по заявке на участие в отборе, предложивший размер вознаграждения 24,8 млн рублей», — говорится в документе. Объем облигаций — 28 млрд рублей.

В свердловском минфине URA.RU сообщили, что проведение конкурса еще не означает, что состоится новое размещение облигаций. «Это лишь подготовительная работа, для привлечения средств финансирования дефицита бюджета на случай наличия потребности и удачной конъюнктуры рынка», — уточнили там.

Последний раз регион выходил на долговой рынок в конце июля. Тогда Свердловская область разместила семилетние облигации на 12 млрд рублей по ставке 6,1% годовых. Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в три раза.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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