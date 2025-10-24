«Пытаемся выйти на Америку»: свердловские производители покрытий стали лидерами в экспорте по УрФО

Два диплома «Экспортер года» УрФО вручили Виталию Беляеву Фото: Иван Зорин, фото предоставлено пресс-службой СОФПП/Фотоагентство Geometria Екатеринбург

ООО «Специализированные технологии» (город Березовский, Свердловская область) стали одними из главных экспортеров в УрФО. Компания взяла два диплома Всероссийского конкурса. Сейчас свердловской продукцией пользуются практически все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), частично Азии и СНГ. Дальнейшая цель — выйти на Америку, заявил в беседе с URA.RU коммерческий директор Юрий Лобанов.

Компания второй год становится победителем конкурса «Экспортер года». В 2023 году доля реализации за рубеж составила 70%, в 2025 году порядка 48%. «Основные у нас сейчас страны — это Турция, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Корея, Малайзия, Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Беларусь. В общем, все страны ЕАЭС. И сейчас пытаемся на Америку выйти, посмотрим», — отметил Лобанов.

Предприятия постоянно занимается поиском новых технологий Фото: Иван Зорин, фото предоставлено пресс-службой СОФПП/Фотоагентство Geometria Екатеринбург

Активно содействует в развитии экспортной географии компании с 2024 года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Например, они софинансировали участие (иначе это составляет порядка 2,5 миллионов рублей) предприятия на международной выставке машин, оборудования и технологий в Москве, которую «Специализированные технологии» стараются не пропускать. Организация была представлена на индивидуальном стенде.

«Выставки и бизнес-миссии — востребованный инструмент у экспортеров. Участники имеют возможность показать свою продукцию, проводят очные переговоры и нередко заключают контракты. При содействии фонда в 2024 году на международных выставках свою продукцию представили 59 компаний из разных сфер. Были организованы три коллективных и 40 индивидуальных стендов на выставках в 10 странах», — сообщил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Фонд организовал для представителей СМИ экскурсию на производство. Компания располагается в небольшом, но очень уютном здании. Оно, как и земля, находится в собственности предприятия. Здесь и производство, и лаборатории, где много лет идут исследования. Например, пять лет ведется разработка концептуально нового метода (внедрена технология в 2006 году) нанесения алмазоподобных покрытий с уникальными свойствами и в этом году подходит к завершению. Такого, как говорят на производстве, нет даже у американского миллиардера Илона Маска. Также идет разработка нового антипригарного покрытия.

Виталий Беляев ранее работал в академии наук Фото: Иван Зорин, фото предоставлено пресс-службой СОФПП/Фотоагентство Geometria Екатеринбург

«Каждый день сплошные эксперименты. Мы не останавливаемся. И мы еще дорабатываем, дорабатываем. Развитие идет, и я пока не вижу края», — добавил генеральный директор Виталий Беляев.

Сейчас предприятие работает по трем направлениям — алмазоподобные покрытия, теплоизоляционные и противопригарные. И практически нет области, где не применяются технологии свердловчан. Используются разработки везде — от судостроения, отрасли строительства, нефтепереработки до медицины. Расширение идет, а производственных и складских площадей уже не хватает. Строить на собственные деньги не получается — из-за очень высокой стоимости земли, которая может доходить до 30 миллионов рублей за участок в 20 соток.

«Мы уперлись в масштабы производства. У нас очень небольшие цеха и люди уже друг на друге скоро будут работать. Плюс, ставить скоро будет некуда отгрузочные материалы. Хотелось бы получить поддержку от правительства Свердловской области в виде возможности субсидий либо грантов, либо выделения какой-то земли под строительство или свободного помещения. Ведь мы работаем на благо экспорта Свердловской области», — добавил Лобанов.

Компания работает по трем направлениям Фото: Иван Зорин, фото предоставлено пресс-службой СОФПП/Фотоагентство Geometria Екатеринбург

Премия «Экспортер года» учреждена правительством РФ. Она создана для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, которые смогли достичь высоких результатов в реализации продукции за рубежом. Региональный этап (Свердловской области) в 2025 году стартовал 28 марта. До 15 мая шел прием заявок (было получено 58). Дипломы победителям вручили 7 июля на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025».

Итоги окружного этапа подвели 18 сентября в Екатеринбурге в «Домне». Награды взяли компании Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской области. Всего — 31 победитель и 42 призовых мест. Свердловская область стала лидером. Дипломы взяли 13 предприятий региона.