Жириновский считает, что Госсовет должен иметь «сверхполномочия»

Лидер ЛДРП, депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил наделить Госсовет сверхполномочиями, чтобы он мог принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике России. По словам политика, новые полномочия остановят тех, кто думает «узкопартийно, узкоперсонально, узковедомственно».
«Ему [Госсовету нужно] дать чрезвычайные полномочия по всей внешней политике, по внутренней», — заявил Жириновский РИА «Новости». Он отметил, что тушить пожары и бороться с наводнением — это задача МЧС.
По мнению политика, помимо губернаторов в Госсовет должны быть включены руководители парламентских фракций и руководство Федерального Собрания. «Это единственная площадка, когда президент слышит всех. Во-первых, он видит, где губернаторы. Молчат, сидят, понурив голову — уже можно смотреть, насколько этот губернатор сильный и так далее. Или руководители фракций», — подчеркнул Жириновский.
Ранее лидер ЛДПР рассказал о своем одиночестве и признался, что хотел бы быть похороненным рядом с Брежневым. «Мне не повезло, что я поднялся высоко. Здесь иметь товарищей на равных не получается. Я хочу, а они завидуют. Даже в семье — скрытая зависть», — признавался политик в интервью RT.
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