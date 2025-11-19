Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

По всей Украине звучит воздушная тревога

19 ноября 2025 в 08:43
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Воздушная тревога была объявлена по всей Украине утром 19 ноября. Это следует из данных онлайн-карты.

Вся территория Украины закрашена красным на онлайн-карте — это свидетельствует о объявлении воздушной тревоги абсолютно во всех областях страны. Данные взяты с официального украинского мониторингового ресурса.

Следующий материал