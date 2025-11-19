По всей Украине звучит воздушная тревога
19 ноября 2025 в 08:43
На Украине звучит тревога
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Воздушная тревога была объявлена по всей Украине утром 19 ноября. Это следует из данных онлайн-карты.
Вся территория Украины закрашена красным на онлайн-карте — это свидетельствует о объявлении воздушной тревоги абсолютно во всех областях страны. Данные взяты с официального украинского мониторингового ресурса.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал