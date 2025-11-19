Европа обратилась к России за лекарствами
Европа продолжает покупать у РФ медикаменты
В сентябре 2025 года Евросоюз значительно увеличил закупки медикаментов у России — поставки выросли более чем в семь раз, достигнув максимума с декабря 2020 года. Это следует из данных Евростата.
За сентябрь ЕС приобрел у РФ лекарства на 7,6 миллиона евро. Резкий рост импорта медикаментов объясняется увеличением спроса на российские препараты в ряде стран ЕС: поставки в месячном выражении взлетели в 7,2 раза, а в годовом — в пять, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. По итогам трех кварталов года суммарный импорт составил 26,9 миллиона евро, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основными покупателями российских лекарств в ЕС стали Словения (сумма закупок — на 6,5 миллиона евро) и Венгрия (на 951 тысячу евро). При этом Россия также продолжает импортировать медикаменты из Евросоюза: в сентябре импорт вырос на 14% в месячном выражении и на 9% в годовом, достигнув 553,8 миллиона евро. Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию в этом месяце стали Германия (134,6 миллиона евро), Нидерланды (82,7 миллиона), Бельгия (78,1 миллиона), Словения (49 миллионов) и Австрия (31 миллион евро). Однако если сравнивать три квартала этого и прошлого года, то прирост в поставках из ЕС в Россию незначительный — всего 1,1%, до 5,16 миллиарда евро.
