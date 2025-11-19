Европа обратилась к России за лекарствами

Европа продолжает покупать у РФ медикаменты Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В сентябре 2025 года Евросоюз значительно увеличил закупки медикаментов у России — поставки выросли более чем в семь раз, достигнув максимума с декабря 2020 года. Это следует из данных Евростата.

За сентябрь ЕС приобрел у РФ лекарства на 7,6 миллиона евро. Резкий рост импорта медикаментов объясняется увеличением спроса на российские препараты в ряде стран ЕС: поставки в месячном выражении взлетели в 7,2 раза, а в годовом — в пять, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. По итогам трех кварталов года суммарный импорт составил 26,9 миллиона евро, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.