WSJ: США возобновят переговоры с Россией от имени Трампа

Министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе визита в Киев планирует последующую встречу с представителями российской стороны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

«Министр армии США Дэниел Дрисколл, а также два четырехзвездных генерала армии США должны были провести переговоры с <...> [президент Украины] Владимиром Зеленским и другими официальными лицами Украины. Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками», — пишет The Wall Street Journal.

Делегация США включает высокопоставленных военных представителей и специалистов по оборонной промышленности. Визит проходит в рамках активизации дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Визит министра армии США и высокопоставленных военных в Киев происходит на фоне продолжающихся попыток администрации Трампа усилить давление на Россию и Украину с целью урегулирования конфликта. Ранее постоянный представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер отмечал заинтересованность Вашингтона в прекращении огня и начале прямых переговоров между Киевом и Москвой.