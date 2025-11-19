Логотип РИА URA.RU
Политика

WSJ: США возобновят переговоры с Россией от имени Трампа

19 ноября 2025 в 08:52
Дрисколл проведет переговоры в Киеве перед встречей с Москвой

Дрисколл проведет переговоры в Киеве перед встречей в Москве

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе визита в Киев планирует последующую встречу с представителями российской стороны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

«Министр армии США Дэниел Дрисколл, а также два четырехзвездных генерала армии США должны были провести переговоры с <...> [президент Украины] Владимиром Зеленским и другими официальными лицами Украины. Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками», — пишет The Wall Street Journal.

Делегация США включает высокопоставленных военных представителей и специалистов по оборонной промышленности. Визит проходит в рамках активизации дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Визит министра армии США и высокопоставленных военных в Киев происходит на фоне продолжающихся попыток администрации Трампа усилить давление на Россию и Украину с целью урегулирования конфликта. Ранее постоянный представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер отмечал заинтересованность Вашингтона в прекращении огня и начале прямых переговоров между Киевом и Москвой. 

Россия выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и готова к диалогу по его политическим аспектам, как неоднократно подчеркивал глава МИД Сергей Лавров. Российская сторона не давала официальных комментариев относительно возможной встречи с представителями США.

