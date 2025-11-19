Россиянам рассказали, когда можно законно спать на работе

Спать на рабочем месте может повлечь дисциплинарную ответственность Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Трудовое законодательство не запрещает сотруднику спать на рабочем месте, но только во время перерыва — сон в рабочее время может повлечь дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Прямого запрета или разрешения на сон на рабочем месте в ТК РФ нет, однако это действие может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок — как правило, рабочие места не предполагают спящих сотрудников», — объяснила Юлия Санина в беседе с РИА Новости. Она добавила, что сон в рабочее время может быть расценен как неисполнение трудовых обязанностей, и в этом случае работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание в соответствии с установленной законом процедурой.