Как выглядят топовые курорты Горного Алтая

Отдых в Горном Алтае не означает отказ от премиального сервиса

У современных путешественников набирает популярность новый формат отпуска под названием coolcation, или «прохладный отдых». Это концепция подразумевает отказ от жарких курортов с безлимитными напитками и пляжными тусовками в пользу горных локаций с умеренным климатом и уединенной природой.

Идеальным местом для воплощения отдыха в формате coolcation является Горный Алтай. При этом выбор в пользу тишины и уединения совсем не означает отказ от сервиса. Совместить релакс с премиальным качеством можно в парк-отеле «Сказка Алтая», который прямо на берегу Катуни создал «УГМК-Застройщик». Журналист URA.RU протестировал новый курорт и рассказывает, чем эта локация притягивает туристов.

Премиальный сервис на берегу Катуни

Девелопер «УГМК-Застройщик» активно развивает курортную недвижимость в локациях Западной Сибири. Так, в скором времени компания запускает пятизвездочный отель «Шермонт» на горнолыжном курорте Шерегеш. Первым же проектом «УГМК-Застройщика» в Сибири стал пятизвездочный бутик-отель «Сказка Алтая».

«Сказка Алтая» в первую очередь ориентирована на семьи с детьми, пары и тех, кто просто хочет сбежать из города в поисках тишины. Шумных вечеринок и ночных тусовок здесь не найти – сюда приезжают, чтобы, качаясь на качелях или лежа на шезлонгах, наслаждаться природой Алтая, слушать шум Катани и релаксировать.













1/4

Именно камерность представители «Сказки Алтая» называют одной из главных изюминок места. «Мы видим и чувствуем каждого гостя. Очень радостно видеть туристов, которые уже к нам приезжали раньше, многих мы помним по именам. Еще одно наше преимущество — клиентоориентированность и уровень сервиса. Ведь для нас это не просто работа: вы приехали к нам в гости, и мы рады вас видеть по определению», — поделился с URA.RU управляющий «Сказкой Алтая» Иван Печерский.

Территория парк-отеля занимает 3,5 гектара. И это не привычные базы отдыха с единой застройкой в шахматном порядке — в «Сказке Алтая» каждый номер имеет собственный вход, а сами дома располагаются в уединении, чтобы обеспечить гостям максимальную приватность. При этом современный и комфортный отель не вытеснил природу — домики размещали, учитывая местоположение реликтовых деревьев, каждое из которых с трепетом оберегается. А чтобы гости могли постоянно любоваться этими пейзажами, в каждом номере предусмотрены панорамные окна.









1/3

Выбрать подходящий вариант размещения можно под любой сценарий: например, для молодой пары подойдет номер «Стандарт», из которого открывается вид на лес, родители с детьми могут заехать в двухэтажный «Люкс» — на первом уровне располагается гостиная с кухней, а второй обустроен под спальню. Для больших семей предусмотрены категории «Фэмили» и «Супериор»: такие номера обладают возможностью объединения, когда для гостей доступны сразу несколько жилых пространств. Большой компании стоит заселиться в «Шале» — просторный дом с кухней и собственной баней рассчитан на 10 спальных мест.

В стоимость каждого размещения уже входят завтраки, а проживание в некоторых номерах дает возможность ежедневно пользоваться чаном-купелью с видом на Катунь. Наполнение соответствует уровню пятизвездочного отеля – для комфорта гостей продумана каждая мелочь.

Комфортно добраться до «Сказки Алтая» поможет трансфер от отеля, который может забрать гостей как из аэропорта, так и из ближайших населенных пунктов. Для водителей предусмотрена парковка, а также электрозаправка, позволяющая зарядить все стандартные электрокары.

1/3

Локации для релакса

Душой парк-отеля «Сказка Алтая» является «489-й ресторан». Заведение развивается под чутким руководством управляющего парк-отелем и известного кемеровского ресторатора Ивана Печерского. Правда, алтайских деликатесов и экзотики здесь не найти: в основе концепции — европейская кухня и понятные каждому блюда. В ресторане отмечают, что именно такое меню позволяет каждому гостю чувствовать себя комфортно при длительном проживании.

Посетить «489-й ресторан» могут не только проживающие, но и любой путешественник по Алтаю. Места хватит всем: заведение рассчитано на 160 гостей, а летом работает открытая терраса. Отдельного внимания заслуживает сервис — найти ресторан подобного уровня на Алтае практически невозможно. Именно поэтому заведение уже стало визитной карточкой «Сказки Алтая».













1/4

Еще одна точка притяжения внутри парк-отеля — термальный комплекс. Здесь работают сразу пять бассейнов, в том числе несколько зимних, детский и джакузи. Любители закаливаний смогут окунуться в купель — зимой ее температура держится на уровне 16-17 градусов. А чтобы погреться, предусмотрен банный комплекс: здесь есть хамам, алтайская баня с целебными травами и баня с гималайской солью. Каждая из бань имеет панорамные окна: расслабляясь, можно наслаждаться видами природы Алтая. Доступны также различные спа-процедуры: массаж, терапия камнями, обертывание и многие другие.

«Это практически единственная локация Алтая, где работает сразу несколько бассейнов под открытым небом. Представьте: зима, вы плаваете в теплом бассейне под открытым небом посреди алтайского леса, вокруг горят гирлянды, и слышен шум Катуни. Именно за этими ощущениями к нам приезжают даже гости из других отелей или местные из ближайших населенных пунктов», — поделился Иван Печерский.

















1/5

Помимо термального комплекса, прямо на берегу Катуни располагается дровяной чан и дровяная баня с панорамными окнами. Недалеко создана зона с костровищем: здесь можно расставить шезлонги, заказать кейтеринг из ресторана и наслаждаться треском костра под ночным небом. Для спортсменов предусмотрена воркаут-площадка, а также беговые дорожки и велотренажеры на открытой террасе.

Чтобы родители смогли по-настоящему отдохнуть, в парк-отеле обустроены детская комната, игровая площадка, а летом работает аниматор. Для маленьких гостей продуманы как активные виды досуга, так и творческие мастер-классы. А взрослые в это время могут отправить на йогу под открытым небом или в термальный комплекс.

1/3

Куда отправиться за природой Алтая

Одним релаксом в отеле, безусловно, отдых ограничиваться не должен. Тем более «Сказка Алтая» располагается на Чуйском тракте, признанном одной из самых красивых дорог в мире. Прямо в отеле можно взять в аренду машину или заказать трансфер, чтобы отправиться изучать красоты Алтая. Устать от них невозможно — каждые 30-40 километров в пути пейзаж будет меняться.

Всего в 15 минутах езды от отеля располагается самый крупный на Алтае горнолыжный курорт Манжерок. Девять горнолыжных трасс, рестораны, закрытая канатная дорога, экотропы для прогулок — локация будет интересна даже тем, кто не настроен покорять снежные склоны и хочет просто полюбоваться видами на горы.













1/4

Еще одна известная достопримечательность Республики Алтай — «Зубы Дракона». Цепочка огромных острых скал располагается прямо посреди течения Катуни. Согласно легендам, когда-то давно окружающие деревни мучил дракон, и местные жители обратились за помощью к богатырю Сартакпаю. Он поразил чудовище стрелой, после чего дракон рухнул в реку. Остались торчать только его зубы.









1/3

Чтобы насладиться захватывающими видами, стоит ехать на плато Толгоёк. Здесь со смотровых площадок открывается именно тот пейзаж, за которым каждый турист едет на Алтай: горы с белоснежными шапками, безлюдные просторы и извивающаяся змейкой бирюзовая Катунь.









1/3

Следующая обязательная остановка — остров Патмос, который представляет собой отвесную скалу прямо посреди реки. Катунь в этом месте приобретает невероятный оттенок — любоваться течением можно часами. Добраться до знаменитого острова можно только через подвесной мост — он ведет прямо к скиту Иоанна Богослова. Это место является очень знаковым для верующих — именно Патмос считают колыбелью зарождения православия на Алтае. Лик Богородицы здесь высечен прямо в скале и виден еще с берега.

Прогуляться в этих местах можно и в другую сторону — по направлению к Чемальской ГЭС. Пешеходный маршрут называют «козьей тропкой», потому что узкая дорожка петляет прямо по краю скального обрыва. Но зато вокруг открывается захватывающий вид на местную природу.













1/4

Как создать себе волшебный Новый год

Встретить самый главный праздник года на берегу бирюзовой Катуни и в окружении гор Алтая – самый действенный способ зарядиться энергией на несколько месяцев вперед. Тем более в «Сказке Алтая» для гостей подготовили аутентичную программу, которая позволит не только отдохнуть, но и повеселиться.

Сама новогодняя ночь пройдет в ресторане: здесь будет работать ведущий, выступать музыканты, а сам вечер наполнится конкурсами и танцами. Не обойдется и без поздравления Деда Мороза и Снегурочки — каждый ребенок обязательно получит подарок.

На следующий день, 1 января, гостей ждут зимние забавы, лепка пельменей, общение у костра и живой вокал в ресторане. А 2 января пройдет «душевный разгуляй» под баян. При этом все развлечения уже входят в стоимость проживания.

Узнать подробности можно по телефону: +7 (923) 483-77-70 или на сайте: https://skazka-altaya.ru/.