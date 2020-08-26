Грабители нанесли ущерб на 23 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле злоумышленники украли из бутика 107 шуб и сейф. Ущерб, по предварительным данным, составил 23 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Добычей воров стали самые дорогие экземпляры женских меховых изделий на сумму 22 миллиона рублей. Кроме одежды похитители унесли металлический сейф с денежными средствами. Общий предварительный ущерб составил свыше 23 миллионов рублей», — уточняет Горелых.

Он отметил, что сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, обнаружили, что двери магазина были заперты изнутри, поэтому с разрешения хозяина им пришлось разбить стекло, чтобы попасть внутрь. Специальные датчики, по словам руководителя пресс-службы регионального главка, воры закрыли носками. Грабители предположительно проникли в магазин из подъезда через подвальное помещение.

По данным Горелых, в отделе полиции № 16 Нижнего Тагила возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная причинением материального ущерба в крупном размере». Полиция проверяет на причастность к данной краже ранее судимых за аналогичные преступления граждан. Следователи опрашивают жителей соседних домов, а также сотрудников бутика, чтобы выяснить, кто закрывал магазин и у кого находились ключи.

Фото предоставлено В. Н. Горелых