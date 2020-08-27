Трассу, связавшую Керчь и Севастополь, построили за три года
Президент РФ Владимир Путин одним из первых проехал по открытой в Крыму трассе «Таврида» связавшей Керчь и Севастополь. Видеозапись движения главы государства по автобану появилась в распоряжении ТАСС.
«Трасса „Таврида“ открыта в Крыму, по ней проехал Путин», — цитирует ТАСС главу Минтранса РФ Евгения Дитриха. Таким образом, президент первым оценил качество нового автобана.
Четырехполосная трасса «Таврида» протяженностью 250 километров связывает Керчь и Севастополь. Строительство дороги началось в 2017 году.
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