Путин первым проехал по новой трассе в Крыму. ВИДЕО

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Крым., трасса, вид из самолета
Трассу, связавшую Керчь и Севастополь, построили за три года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин одним из первых проехал по открытой в Крыму трассе «Таврида» связавшей Керчь и Севастополь. Видеозапись движения главы государства по автобану появилась в распоряжении ТАСС.

«Трасса „Таврида“ открыта в Крыму, по ней проехал Путин», — цитирует ТАСС главу Минтранса РФ Евгения Дитриха. Таким образом, президент первым оценил качество нового автобана.

Четырехполосная трасса «Таврида» протяженностью 250 километров связывает Керчь и Севастополь. Строительство дороги началось в 2017 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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