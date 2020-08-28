Заявление Шушкевича о русском языке не встретило понимания Фото: Анна Майорова © URA.RU

В социальных сетях негативно отнеслись к заявлению экс-главы Белоруссии Станислава Шушкевича о том, что русский язык нужно лишить государственного статуса в республике. Пользователи интернета отнеслись к его заявлению агрессивно.

Шушкевич заявил, что в Белоруссии должен быть один государственный язык — белорусский. Он подчеркнул, что между странами никогда не было межнациональной розни. Несмотря на это, белорусская культура может исчезнуть, если власти республики не лишат русский язык государственного статуса. После этого заявления на Шушкевича обрушилась критика соцсетей.

Некоторые пользователи Twitter связали поведение Шушкевича с историческими событиями.

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным госязыком республики должен быть белорусский, а русский язык, следует лишить такого статуса.

У деда, похоже, похмелье после встречи в Беловежской пуще до сих пор не прошло. — Голос Мордора (@spacelordrock) August 28, 2020

Другие отметили, что ситуация в Белоруссии не располагает к завязыванию языковых конфликтов.

Шушкевич дурак. Сейчас ну правда не время педалировать языковую тему. Не давать повода ищущим повода, так сказать. — бНОПНЯ ВХРЮК? (@Melezh) August 28, 2020

Некоторые пользователи считают, что заявление Шушкевича напрямую связано с возрастом политика.

Ну и дед Шушкевич уже совсем плох — кемеровинг (@fedoreal) August 20, 2020

Русский язык стал вторым государственным языком в Белоруссии в 1995 году, передает « Федеральное агентство новостей ». В 1991 году Шушкевич подписал Беловежские соглашения вместе Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком (глава Украины), что и послужило причиной распада СССР.

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