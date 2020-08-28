В соцсетях ответили на заявление Шушкевича о русском языке. «У деда, похоже, похмелье»

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Заявление Шушкевича о русском языке не встретило понимания Фото: Анна Майорова © URA.RU

В социальных сетях негативно отнеслись к заявлению экс-главы Белоруссии Станислава Шушкевича о том, что русский язык нужно лишить государственного статуса в республике. Пользователи интернета отнеслись к его заявлению агрессивно.

Шушкевич заявил, что в Белоруссии должен быть один государственный язык — белорусский. Он подчеркнул, что между странами никогда не было межнациональной розни. Несмотря на это, белорусская культура может исчезнуть, если власти республики не лишат русский язык государственного статуса. После этого заявления на Шушкевича обрушилась критика соцсетей.

Некоторые пользователи Twitter связали поведение Шушкевича с историческими событиями.

Другие отметили, что ситуация в Белоруссии не располагает к завязыванию языковых конфликтов.

Некоторые пользователи считают, что заявление Шушкевича напрямую связано с возрастом политика.

Русский язык стал вторым государственным языком в Белоруссии в 1995 году, передает «Федеральное агентство новостей». В 1991 году Шушкевич подписал Беловежские соглашения вместе Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком (глава Украины), что и послужило причиной распада СССР.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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