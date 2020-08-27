В Беларуси призвали лишить русский язык государственного статуса

Русский язык не должен быть государственным языком в Белоруссии. Об этом заявил бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич.
«Государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», — цитирует РИА «Новости» Шушкевичка. Он подчеркнул, что белорусский язык и культура рискуют исчезнуть, если русский язык останется государственным в республике.
Шушкевич отметил, что между Белоруссией и Россией никогда не было межнациональной розни. «Но мы всегда хотели быть белорусами», — добавил он. По его словам, республика сможет быстро адаптироваться к переходу на белорусский язык.
Русский язык стал вторым государственным языком в Белоруссии в 1995 году. В 1991 году Шушкевич подписал Беловежские соглашения вместе Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, передает «Ридус». После этого он занимал пост главы Верховного совета Белоруссии до 1994 года.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.