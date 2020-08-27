Власти готовятся к наплыву туристов на челябинские озера

На челябинских озерах ждут притока туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В министерстве экологии Челябинской области готовятся к усилению контроля на особо охраняемых озерах в регионе. Как сообщили URA.RU в ведомстве, это связано с ожидаемым ростом притока туристов из-за улучшения погоды к выходным.

«Мы призываем туристов не ставить машины в водоохранной зоне. Будут проводиться рейды вместе с полицией, машины станут принудительно эвакуировать, — сообщили URA.RU в министерстве. — Также просим не разводить костры в лесах, не оставлять после себя мусор».

В Челябинской области излюбленными местами отдыха считаются озера в Каслинском, Аргаяшском, Верхнеуральском, Чебаркуле и Миассе. На озера Тургояк и Увильды съезжаются туристы из других регионов и в первую очередь из Свердловской области. Летом 2020 года, когда совпали аномальная жара и закрытие границ из-за коронавируса, число отдыхающих на водоемах резко увеличилось.

В эти дни в Челябинскую область вернулась жаркая погода. Днем 29 августа воздух прогреется до 29-31 градуса, 30 августа прогноз обещает 25-30 градусов.