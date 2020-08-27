Погода в выходные подарит шанс отдохнуть на челябинских озерах

Конец лета подарил уральским туристам уникальный шанс для отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В субботу и воскресенье жаркая погода позволит туристам по-летнему отдохнуть на озерах и курортах Челябинской области, сообщают синоптики. Столбик термометра будет подниматься выше 30 градусов, осадков не ожидается.

Днем 29 августа воздух прогреется до 29-31 градуса, 30 августа прогноз обещает 25-30 градусов. Не будет и обычных в последние недели ночных похолоданий, и после заката солнца температуры останутся вполне летными — до 17-18 градусов. По данным Челябинского ЦГМС, ожидается переменная облачность, без дождей. В субботу ветер может усилиться до 18 метров в секунду, но в воскресенье спадет до обычных 3-8 метров в секунду.

В столице Южного Урала ситуация будет отличаться не сильно. Днем в выходные потеплеет до 27-29 градусов, ночами ожидается 15-18 градусов. Осадков синоптики тоже не обещают.

В связи с возвращением аномальной жары, на челябинских озерах — Тургояке, Увильдах, Кисегаче, Зюраткуле и прочих — вновь ожидается наплыв отдыхающих из других регионов, прежде всего из Свердловской области. В начале августа к ним пришлось стягивать дополнительные силы полиции, из прибрежной зоны полиция сотнями эвакуировала машины, в выходные дни на окрестных АЗС заканчивался бензин, вокруг курортов начинались пожары.

Скрин: сайт Челябинского гидрометцентра