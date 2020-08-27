За время пандемии в ЯНАО стало в три раза больше безработных

Сейчас на Ямале почти 7 тысяч безработных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За период пандемии коронавируса в ЯНАО число безработных увеличилось в три раза. Сейчас в регионе порядка 7 тысяч человек имеют проблемы с трудоустройством. Такие данные озвучили в окружном департаменте занятости населения.

«С апреля отмечается рост численности безработных. В автономном округе за указанный период она увеличилась в три раза и составляет 6 972 человек», — пояснили в департаменте. При этом там отметили, что количество вакансий в банке службы занятости ЯНАО превышает число безработных. Сейчас в нем более 13 тысяч свободных рабочих мест.

За время пандемии на Ямале также появились сферы с острой нехваткой кадров. Сильнее всего, как сообщала окружная служба занятости, пострадала строительная отрасль. К началу лета каждая третья открытая вакансия была связана со строительством. Также не хватало работников сфер транспортировки и добычи полезных ископаемых.

Ранее стало известно, что в ЯНАО одной из самых высокооплачиваемых стала профессия врача-терапевта. Также в первую тройку вошли вакансии директора по развитию розничной сети и слесаря-агрегатчика.