Мясников опроверг слухи об отсутствии угрозы для жизни Навального

Угроза для жизни блогера Алексея Навального все еще есть. Об этом в своем Telegram-канале написал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Больного в коме ждут грозные враги — инфекции и тромбоэмболия. Да, с ними борются массивными профилактическими дозами антибиотиков и кроверазжижающих, но бороться далеко не значит победить», — написал врач, комментируя состояние блогера. Мясников также отметил, что «отравление» в медицинском заключении Навального свидетельствует о том, что диагноз писал не врач. По его словам, специалист никогда не напишет, что пациент отравлен, а укажет, что «больной интоксицирован».
Врачи из клиники «Шарите» сообщили, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ. Исход болезни остается неизвестным. В омском Минздраве заявили, что исследования проб, взятых у блогера, на спектр синтетических веществ, включая ингибиторов, показали отрицательный результат. Ранее Мясников заявил, что болезнь блогера Алексея Навального мог спровоцировать прием разрешенных лекарств — ингибиторов холинэстеразы, которые предназначены в том числе для улучшения памяти.
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