Доктор Мясников прокомментировал немецкий диагноз Навального

Александр Мясников призывал не торопиться с выводами Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Болезнь блогера Алексея Навального мог спровоцировать прием разрешенных лекарств — ингибиторов холинэстеразы, которые предназначены в том числе для улучшения памяти. Об этом в своем Telegram написал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Например захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего и передоз! Может такое быть?» — написал Мясников. Также, по его словам, болезнь блогера могли спровоцировать органофосфатные удобрения. Доктор отметил, что это самый распространённый источник «ингибиторов холинэстеразы». Ими ежегодно по всему миру травятся более трех миллионов человек. «Какой мой вывод? Не торопиться с выводами. Врачи видят симптомокомплекс и делают предположения. Это их работа», — подытожил Мясников.

Ранее врачи из клиники «Шарите» сообщили, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ. Исход болезни остается неизвестным. В омском Минздраве заявили, что исследования проб, взятых у блогера, на спектр синтетических веществ, включая ингибиторов, показали отрицательный результат.