Средства на стипендии идут из федерального бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенческие стипендии в российских вузах необходимо повысить до уровня прожиточного минимума. Это можно сделать уже в текущем году, так как в федеральном бюджете достаточно средств, заявил URA.RU первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин.

«Финансирование вузов осуществляется за счет федерального бюджета. Других источников нет. В последние годы бюджет был профицитным. Даже после того, как российское правительство потратило около трех трлн рублей на поддержку граждан в пандемию, оно еще располагает 11 трлн рублей. Повышение студенческих стипендий до прожиточного минимума [10 843 рубля], если речь идет о госвузах и успевающих студентах, потребует максимум 200 млрд. Деньги в стране есть», — заявил Смолин.

Согласно предложению депутата, повышение стипендии необходимо осуществлять поэтапно в течение трех лет. Смолин также считает, что необходимо вернуть систему начисления стипендии, существовавшую в Советском Союзе, когда все студенты без троек получали стипендию, а те, кто учился на отлично, получали повышенную стипендию. Депутат также предлагает выплачивать социальные стипендии студентам из малообеспеченных семей независимо от их успеваемости.

Министерство науки и высшего образования уже решает вопрос, возможно ли в России поднять студенческие стипендии в четыре раза. Тогда размер выплаты будет равняться минимальному размеру оплаты труда (12 130 рублей). По данным на сентябрь 2019 года, студенческая стипендия в России составляла 2980 рублей, пишет « Царьград ».

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