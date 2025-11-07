11.11 или «Черная пятница»: в чем разница, когда проходят распродажи и что выгоднее покупать

Приближается период массовых распродаж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Приближаются даты самых больших акций в году — 11.11 и «Черная пятница». Зумеры в России планируют крупные покупки именно в периоды распродаж. Согласно исследованию финтех-компании «ЮMoney», 71% из них покупает электронику и гаджеты, а 50% тратит деньги на цифровые товары — подписки на стриминговые сервисы, компьютерные игры и приложения.

Также отмечается, что каждый пятый представитель поколения зумеров (20%) использует распродажи для покупки образовательных продуктов, таких как онлайн-курсы, книги и обучающие программы. Когда будет «Черная пятница», в чем ее отличия от 11.11 и что выгодно покупать в период распродаж — в материале URA.RU.

11.11 — почему в этот день делают скидки

В ноябре — 11 числа — отмечается Всемирный день шопинга. Он зародился в Китае в 1990-е годы как День холостяка — студенты Нанкинского университета выбрали эту дату из-за символичного сочетания четырех единиц. Со временем ретейлеры увидели в этом маркетинговый потенциал, придумав масштабные распродажи, которые быстро завоевали популярность и превратили локальный праздник в глобальное событие.

Для России эта традиция относительно нова, но она уже прочно укрепилась в календаре сезонных акций наряду с «Черной пятницей». Крупнейшие маркетплейсы ежегодно участвуют в распродажах 11.11, предлагая огромные скидки, при этом активная подготовка и «разогрев» аудитории начинаются за несколько недель до самого дня шопинга.

Отличия 11.11 и «Черной пятницы»

Распродажа 11.11 и «Черная пятница» отличаются по происхождению, формату и подходу к покупателю Фото: Размик Закарян © URA.RU

Распродажи 11.11 и «Черная пятница» имеют разное происхождение и формат. Первая зародилась в Азии, а вторая — в США. Как пояснил независимый эксперт FMCG Александр Анфиногенов, мода на масштабные распродажи пришла из Америки, где продавцы стремятся распродать остатки товара до конца года, чтобы освободить склады и собрать средства для новых закупок перед январским спадом продаж.

«Черная пятница» традиционно связана с Днем благодарения в США и знаменует начало рождественских распродаж. Эта западная традиция, возникшая в середине прошлого века, ориентирована на офлайн-формат, с длинными очередями и скидками в физических магазинах. В отличие от нее, распродажа 11.11 в большей степени ориентирована на онлайн-покупки и маркетплейсы.

Обе распродажи предлагают покупателям значительные скидки, которые могут достигать 70–90%, на такие категории товаров, как электроника, бытовая техника, одежда, косметика и парфюмерия. К этим акциям также активно подключаются магазины канцтоваров и товаров для ремонта. При этом 11.11 позиционируется как день самых больших скидок в году, привлекающий миллиардные траты.

Распродажи следуют друг за другом: 11.11 стартует 11 ноября и открывает сезон осенних скидок, а «Черная пятница» проходит ближе к концу месяца. Это позволяет покупателям сначала участвовать в акциях 11.11, а затем ждать предложений «Черной пятницы».

11.11

Когда проходит и где будут скидки

Скидки 11.11 могут доходить до 60–90% Фото: Илья Московец © URA.RU

Крупнейшие российские маркетплейсы уже готовятся к грандиозным распродажам 11.11. Покупателей ждут скидки до 60–90% на широкий ассортимент товаров: от электроники и бытовой техники до одежды, косметики и товаров для дома. Например, в магазинах электроники можно будет сэкономить до 70% на телевизорах, смартфонах и ноутбуках.

Распродажи будут проходить в несколько этапов. С 1 октября уже начали действовать спецпредложения от брендов, а с 11 по 18 ноября активируются самые низкие цены года на электронику, гаджеты и одежду. Помимо маркетплейсов, в акции участвуют и отдельные ритейлеры.

В последние годы растет спрос и на нематериальные продукты. Компании предлагают скидки на подписочные сервисы, абонементы в фитнес-клубы, ДМС и онлайн-курсы, стремясь привлечь новых клиентов на длительный период.

Как подготовиться к распродаже 11.11

Составьте список действительно нужных покупок;

Добавьте товары в «Избранное». Это поможет быстрее определить, как изменилась цена;

Сравните цены;

Следите за акциями на маркетплейсах, там часто появляются промокоды и ограниченные по времени бонусы;

Ознакомьтесь с условиями доставки;

Оформляйте товар быстро, пока его не разобрали;

Следите за акциями после 11 ноября. Магазины часто продлевают распродажу на 1-3 дня;

Сделайте предварительный заказ, если это возможно;

Собирайте купоны;

Ищите эксклюзив. Многие бренды, особенно известные, выпускают к распродаже 11.11 эксклюзивные товары или коллекции.





«Черная пятница»

Когда проходит

В 2025 году «Черная пятница» выпадает на 28 ноября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В этом году «Черная пятница» выпадает на 28 ноября. Однако большинство крупных ритейлеров и маркетплейсов запускают акции заранее — уже с середины ноября. Основной цикл акций может длиться до начала декабря, включая так называемый Киберпонедельник. Такой формат уже стал нормой: распродажи начинаются раньше, чтобы привлечь внимание заранее и растянуть сезон покупок.

Что выгодно купить

По данным сервиса SuperJob, на распродажах россияне собираются покупать одежду (20%), бытовую технику (18%) и обувь 20%). Анализ статистики и тенденций позволяет выделить категории, где в период распродажи можно найти хорошие предложения.