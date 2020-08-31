Названы люди с самым стойким иммунитетом к COVID

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Популяционный иммунитет у детей вдвое выше, чем среди остальных групп населения России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оказалось, что у детей до 13 лет самый стойкий иммунитет к коронавирусу. Согласно данным исследования Роспотребнадзора, уровень популяционного иммунитета у населения России не доходит и до 50%.

«Уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста», — приводит результаты исследования Роспотребнадзор. Среди этих возрастных групп показатель популяционного иммунитета выше в два с лишним раза, чем его средний уровень в целом по регионам.

Исследование проводилось в 11 регионах России. Всего обследовано 71,8 тысячи человек в 26 субъектах страны, сообщает ведомство.

Сегодня стартовал второй этап исследований иммунитета к коронавирусу, пишет RT. Также 28 августа стало известно, кто в России чаще всего умирает от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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