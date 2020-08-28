Выяснилось, кто в России умирает из-за коронавируса

У людей, бессимптомно переносящих коронавирус, может появиться иммунитет, отмечает Попова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Восемьдесят процентов умерших от коронавируса в России — это пожилые люди. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совете ректоров медицинских вузов.

«Пожилые люди составляют 80% от всех умерших из-за коронавируса в России», — передает ТАСС слова Поповой. Глава санитарного ведомства заявила, что ситуация с коронавирусом управляемая, передает «Национальная служба новостей». Темпы прироста заболеваемости сократились с марта почти в 60 раз.

Хорошей новостью, по словам Поповой, является то, что у пациентов, бессимптомно переносящих коронавирус, может появиться иммунитет к заболеванию. Ранее Роспотребнадзор назвал регионы России, где у граждан выработался иммунитет к коронавирусу. Его нашли у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.

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