Путин увеличил зарплаты чиновникам и двум генералам

Президент России Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты государственным чиновникам, генпрокурору РФ и председателю Следственного комитета. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«Увеличить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение Председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в одном из указов российского лидера. Аналогичное распоряжение подписано для Генпрокурора РФ и лиц, замещающих государственные должности.
С января 2020 года должность генпрокурора России занимает Игорь Краснов, председателем Следственного комитета с января 2011 года является Александр Бастрыкин.
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