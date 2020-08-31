31 августа 2020

Путин увеличил зарплаты чиновникам и двум генералам

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат чиновникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты государственным чиновникам, генпрокурору РФ и председателю Следственного комитета. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Увеличить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение Председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в одном из указов российского лидера. Аналогичное распоряжение подписано для Генпрокурора РФ и лиц, замещающих государственные должности.

С января 2020 года должность генпрокурора России занимает Игорь Краснов, председателем Следственного комитета с января 2011 года является Александр Бастрыкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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