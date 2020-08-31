31 августа 2020

ЕС продлит санкции против россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, флаг евросоюза, венгрия, флаг венгрии
Евросоюз вновь продлит санкции против граждан России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз продлит на полгода истекающие 15 сентября индивидуальные санкции против граждан РФ. Продление состоится в ближайшее время.

«Ограничительные меры будут продлены в ближайшее время еще на шесть месяцев», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС. Решение о продлении будет принято без обсуждения на ближайшем заседании.

В то же время бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel призвал европейские страны отменить санкции в отношении России. По его словам, в нынешних условиях государствам необходимо сотрудничать и совместно отвечать на экономические вызовы, передает его слова «Дни.ру».

Евросоюз ввел санкции против граждан России в 2014 году в связи с событиями в Крыму. Всего в отношении РФ введено три пакета санкций: визовые ограничения, экономические санкции против госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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