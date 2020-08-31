ЕС продлит санкции против россиян

Евросоюз продлит на полгода истекающие 15 сентября индивидуальные санкции против граждан РФ. Продление состоится в ближайшее время.
«Ограничительные меры будут продлены в ближайшее время еще на шесть месяцев», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС. Решение о продлении будет принято без обсуждения на ближайшем заседании.
В то же время бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel призвал европейские страны отменить санкции в отношении России. По его словам, в нынешних условиях государствам необходимо сотрудничать и совместно отвечать на экономические вызовы, передает его слова «Дни.ру».
Евросоюз ввел санкции против граждан России в 2014 году в связи с событиями в Крыму. Всего в отношении РФ введено три пакета санкций: визовые ограничения, экономические санкции против госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.
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