31 августа 2020

Пермским школьникам 1 сентября вручили портфели с символикой ЛДПР. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд ЛДПР в Перми, поезд ЛДПР
Школьникам из Кизела на 1 сентября выдали рюкзаки с символикой ЛДПР Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко вручил первоклассниками из Кизела рюкзаки с символикой своей партии. Об этом он написал в Instagram. Сам депутат рассказал URA.RU, что в его действиях нет никакой агитации, поскольку он не является кандидатом в губернаторы Пермского края.

«Агитации за партию не вел. Подарки были от меня как депутата. Кандидатом в губернаторы я не являюсь», — рассказал URA.RU Григоренко. В подписи к публикации он также пояснил, что рюкзаки с символикой ЛДПР получили 12 детей.

В министерстве образования Пермского края сообщили URA.RU, что во время встречи с депутатом соблюдалась социальная дистанция и поэтому со своей стороны они не усматривают каких-либо нарушений. Руководитель адвокатского бюро «Бабиков и партнеры» Павел Бабиков объяснил корреспонденту URA.RU, что в действиях Григоренко нет нарушений избирательного законодательства. «Могут появиться вопросы со стороны родителей этих детей, поскольку депутат публикует снимки со школьниками. Но это никак не связано с выборами», — уточнил Бабиков.

Школьникам из Кизела подарили рюкзаки с символикой ЛДПР
Скрин: Александр Григоренко, Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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