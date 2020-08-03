Определен финальный список кандидатов в пермские губернаторы

Крайизбирком зарегистрировал 4 кандидатов вгубернаторы Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. Кандидат от «Справедливой России» Александр Репин не смог пройти процедуру регистрации и выбывает из предвыборной гонки.

«Олег Постников, выдвинутый ЛДПР, Ксения Айтакова, выдвинутая КПРФ, Евгений Козлов, выдвинутый „Патриотами России“, а также самовыдвиженец Дмитрий Махонин зарегистрированы в качестве кандидатов в губернаторы Пермского края. Александру Репину, выдвинутому „Справедливой Россией“, представителю партии „РОТФронт“ Андрею Михееву, а также самовыдвиженцам Павлу Панкову и Филиппу Чернышеву отказано в регистрации», — сообщили URA.RU в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

Репину отказано в регистрации, поскольку он не смог пройти муниципальный фильтр по двум основаниям. Во-первых, действительными оказались подписи муниципальных депутатов в его поддержку только из 31 муниципалитета (необходимо — 35), а во-вторых, их оказалось недостаточно (101 действительная вместо 102). Остальные незарегистрированные кандидаты вообще не сдавали необходимый пакет документов в избирком.

С 15 августа зарегистрированные кандидаты могут начать предвыборную агитацию в СМИ, которая продлится до 23:59 11 сентября 2020 года. Выборы губернатора впервые пройдут в течение 3 дней и состоятся с 11 по 13 сентября.