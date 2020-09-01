В Татарстане застрелили бизнесмена, который убил трех грабителей

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Убийца Деданина задержан. У него изъяли оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Бугульме (Татарстан) застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил трех напавших на него грабителей. Об этом сообщило агентство «Татар-информ».

«В Бугульме убит бизнесмен Евгений Деданин, который два года назад убил напавших на его дом грабителей», — передает издание. Бизнесмен скончался уже после госпитализации. По данным издания, убийство Деданина связано с делом напавших на его дом грабителей в 2018 году.

Telegram-каналы сообщают, что бизнесмена застрелили рядом с базой его собственной фирмы «Изобилие». Убийца задержан. Силовики изъяли у него оружие.

В 2018 году Деданин убил трех грабителей, которые напали на бизнесмена и его жену. Нападение произошло утром в доме Деданина, передает «Царьград». Бизнесмена связали, но он смог освободиться и ликвидировал грабителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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