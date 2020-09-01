В Татарстане застрелили бизнесмена, который убил трех грабителей

В Бугульме (Татарстан) застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил трех напавших на него грабителей. Об этом сообщило агентство «Татар-информ».
«В Бугульме убит бизнесмен Евгений Деданин, который два года назад убил напавших на его дом грабителей», — передает издание. Бизнесмен скончался уже после госпитализации. По данным издания, убийство Деданина связано с делом напавших на его дом грабителей в 2018 году.
Telegram-каналы сообщают, что бизнесмена застрелили рядом с базой его собственной фирмы «Изобилие». Убийца задержан. Силовики изъяли у него оружие.
В 2018 году Деданин убил трех грабителей, которые напали на бизнесмена и его жену. Нападение произошло утром в доме Деданина, передает «
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